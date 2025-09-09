Общество

В Кузнецком районе открыли памятную плиту погибшему участнику СВО

В школе села Анненково Кузнецкого района торжественно открыли памятную плиту выпускнику учебного заведения Алексею Власову, который погиб на СВО.

На мероприятии присутствовали родители солдата. Им предоставили почетное право открыть плиту. В церемонии также приняли участие его сестра и племянница, сообщили в администрации Кузнецкого района.

Собравшие почтили память Алексея Власова минутой молчания, возложили цветы к плите. На мероприятии прозвучали слова благодарности за подвиг погибшего и пример патриотизма, который он показал подрастающему поколению.

Председатель правления региональной общественной организации «Солдатская мать» Ольга Клейменова вручила отцу Алексея Власова благодарность.

«Мероприятие продолжилось высадкой кустов гортензии у памятника воинам‑односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., связывая современные события с исторической памятью о погибших в Великой Отечественной войне, укрепляя преемственность», - добавили в администрации.

Ранее в Пензе на здании колледжа современных технологий переработки и бизнеса открыли мемориальную доску выпускнику Александру Родионову, который погиб в ходе СВО и был посмертно награжден орденом Мужества.

