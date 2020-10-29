В Пензе сделают запас лекарств на случай дефицита

29.10.2020 | 10:05

Руководителям аптечных сетей, работающих в Пензенской области, поручили сформировать запас лекарственных средств. Соответствующее поручение было озвучено во время совещания в региональном правительстве. По мнению местных властей, это поможет избежать дефицита препаратов.

Ранее жители области жаловались на отсутствие в аптеках отдельных видов лекарств, в первую очередь антибиотиков, противовирусных и противотромбозных средств.

«Спрос растет, поэтому сегодня важно, чтобы жители Пензенской области были обеспечены лекарственными препаратами, чтобы была возможность приобрести их в аптеках, чтобы цены не повышались. Чтобы исключить претензии людей, необходимо мониторить ситуацию в аптеках», - потребовал губернатор Иван Белозерцев. Его цитирует пресс-служба правительства.

После жалоб пензенцев в 10 аптеках провели проверки. Нарушений при торговле препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых, не нашли.

«С лекарствами из числа жизненно необходимых особых проблем нет, ни с обеспечением, ни с ценой. Все хорошо понимают, что это контролируемый государством перечень, контролируемая государством цена и за это возможно лишиться лицензии», - пояснил председатель общественной палаты Владимир Подобед.

Однако была выявлена нехватка ряда антибиотиков и противовирусных препаратов, которые в этот список не входят. Представители аптек объяснили дефицит повышенным спросом и перебоями с поставками.

Иван Белозерцев поручил организовать тесное взаимодействие с аптеками для создания запаса лекарств.

«Руководителям аптечных сетей надо работать на опережение, формировать запас. Эти меры помогут избежать дефицита и, как следствие, ажиотажного спроса», - подчеркнул Белозерцев.

Минздраву было поручено активнее просвещать пензенцев, рассказывая пациентам о доступных аналогах наиболее востребованных лекарств.