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Общество

В Пензе сделают запас лекарств на случай дефицита

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Руководителям аптечных сетей, работающих в Пензенской области, поручили сформировать запас лекарственных средств. Соответствующее поручение было озвучено во время совещания в региональном правительстве. По мнению местных властей, это поможет избежать дефицита препаратов.

Ранее жители области жаловались на отсутствие в аптеках отдельных видов лекарств, в первую очередь антибиотиков, противовирусных и противотромбозных средств.

«Спрос растет, поэтому сегодня важно, чтобы жители Пензенской области были обеспечены лекарственными препаратами, чтобы была возможность приобрести их в аптеках, чтобы цены не повышались. Чтобы исключить претензии людей, необходимо мониторить ситуацию в аптеках», - потребовал губернатор Иван Белозерцев. Его цитирует пресс-служба правительства.

После жалоб пензенцев в 10 аптеках провели проверки. Нарушений при торговле препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых, не нашли.

«С лекарствами из числа жизненно необходимых особых проблем нет, ни с обеспечением, ни с ценой. Все хорошо понимают, что это контролируемый государством перечень, контролируемая государством цена и за это возможно лишиться лицензии», - пояснил председатель общественной палаты Владимир Подобед.

Однако была выявлена нехватка ряда антибиотиков и противовирусных препаратов, которые в этот список не входят. Представители аптек объяснили дефицит повышенным спросом и перебоями с поставками.

Иван Белозерцев поручил организовать тесное взаимодействие с аптеками для создания запаса лекарств.

«Руководителям аптечных сетей надо работать на опережение, формировать запас. Эти меры помогут избежать дефицита и, как следствие, ажиотажного спроса», - подчеркнул Белозерцев.

Минздраву было поручено активнее просвещать пензенцев, рассказывая пациентам о доступных аналогах наиболее востребованных лекарств.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Руководителям аптечных сетей надо работать на опережение, формировать запас
Руководители аптек и сами это понимают, как и любой бизнесмен, что если спрос увеличивается нужно больше закупать, чтобы получить прибыль, а не простаивать.

О чем эта новость?

Гость||

О чем эта новость?

Запасы презервативов в аптеках делать дифицит грядёт, в ноябре закроют всех на самоизоляцию.

Гость||

Почему в аптеке отсутствуют препараты против онкологии, которые выписывают?

Гость||

Какие запасы, дурачьё? В ваших "проверенных" аптеках может вам что-то и показывали, а нам можно по полдня аптеки прочёсывать в поисках того же азитрокса, левофлоксацина и др. препаратов эритромициновой группы антибиотиков и везде нам показывают лишь комбинацию из трёх пальцев.

Гость||

Гость писал(a):

Какие запасы, дурачьё? В ваших "проверенных" аптеках может вам что-то и показывали, а нам можно по полдня аптеки прочёсывать в поисках того же азитрокса, левофлоксацина и др. препаратов эритромициновой группы антибиотиков и везде нам показывают лишь комбинацию из трёх пальцев.
А кого это волнует ? Дело в том что нехватка лекарств существует уже не первый год. Это системный недостаток, выросший из плохого управления государством, при небывалой африканской коррупции РФ. На эту нехватку, наложилась коррупционная идея по обязательной маркировке лексредств, что вызвало удорожание и невозможность реализации целых списков лекарств. Возможно это тоже вызвано коррупцией в высших эшелонах владеющих фармкомпаниями и аптекарскими средами.

Гость||

Аптеки , по факту , сделали этот запас еще в конце лета , сейчас распродают (либо уже распродали) его , а взять еще препаратов неоткуда,даже если Белозерцев распорядился, на складах ничего нет ,из-за сбоев этой преподобной маркировки , которая запущена и не функционирует как положено, по сути

Гость||

Гость писал(a):

азитрокса, левофлоксацина и др. препаратов эритромициновой группы антибиотиков
А также: нистатина, уролесана(в капсулах), анаприлина, и всё это исчезает не первый год и не первый раз. А также термометров итп. Граждане ! Лечение для сверхбогатых людей существует. Что вы докучаете руководство своими нудными просьбами -"пожить немного" ? Жизнь у них там, "наверху".

Гость||

Гость писал(a):

Почему в аптеке отсутствуют препараты против онкологии, которые выписывают?
Потому что, как всегда, это ваши проблемы.

Имя: Гость
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