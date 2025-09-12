Жалобы на обеспечение лекарствами примут во временных приемных

12.09.2025 | 12:40

В учреждениях здравоохранения Пензенской области создали временные приемные, куда жители могут обратиться с жалобами на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Они будут работать до 30 сентября.

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним сотрудники будут принимать граждан по средам с 9:00 до 12:00.

«Прием в иные часы осуществляют работники прокуратуры по графикам, размещенным на информационных стендах органов прокуратуры и учреждений здравоохранения», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Также на вопросы, касающиеся личного приема сотрудниками надзорного органа в медучреждениях Пензы и Кузнецка, ответят по телефонам:

- (8 8412) 45-06-74 - прокуратура Ленинского района Пензы;

- (8 8412) 45-06-89 - прокуратура Октябрьского района Пензы;

- (8 8412) 45-39-36 - прокуратура Железнодорожного района Пензы;

- (8 8412) 45-06-67 - прокуратура Первомайского района Пензы;

- (8 84157) 3-28-32 - прокуратура Кузнецка;

- (8 84157) 3-28-22 - прокуратура Кузнецкого района.

Кроме того, если жители области считают, что их права на льготное лекарственное обеспечение нарушены, то они вправе обратиться с письменным заявлением в прокуратуру региона с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед - с 13:00 до 13:45).