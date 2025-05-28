За управление машиной после приема некоторых лекарств хотят лишать прав

28.05.2025 | 07:56

Управление автомобилем после приема некоторых лекарственных препаратов хотят приравнять к вождению в состоянии алкогольного опьянения, за которое предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Соответствующий законопроект во вторник, 27 мая, приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

Список запрещенных автомобилистам препаратов утвердит Правительство РФ. В перечень могут войти анестетики, противоэпилепческие, противопаркинсонические, снотворные и седативные средства.

Как сообщил член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Иванинский, при доработке законопроекта ко второму чтению будут разработаны критерии отбора лекарств для включения в список.

«На основании предложенных критериев Минздрав сформирует перечень, который будет обсуждаться, чтобы не было самодеятельности», - цитирует Иванинского «Парламентская газета».

Заместитель руководителя МВД Игорь Зубов уточнил: инспектор направит на освидетельствование, чтобы зафиксировать состояние лекарственного опьянения водителя, который «потеет, шатается, у него лихорадочные глаза, дрожат руки, заплетается язык».