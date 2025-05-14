Назван топ-5 опасных лекарственных растений

14.05.2025 | 07:59

Лечение популярными лекарственными травами может не поправить здоровье, а, напротив, навредить ему. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

По ее словам, до создания современных препаратов людям приходилось лечиться растениями. Так, кора ивы является предшественником аспирина, зверобой является легким антидепрессантом, валериана оказывает седативное действие. Однако что эффект от употребления одного и того же растения может отличаться в зависимости от региона, времени сбора, способа приготовления.

«Есть травы, которые опасны, но многие считают их полезными и безопасными. К тому же эти растения очень популярны», - подчеркнула эндокринолог.

Она назвала топ-5 растений, которые часто пьют «для здоровья», но они могут оказывать негативное воздействие, особенно при регулярном употреблении или без учета противопоказаний.

На первом месте - всеми любимая ромашка. Она может вызывать аллергические реакции (особенно у аллергиков на амброзию, полынь), снижает свертываемость крови (опасна при приеме антикоагулянтов), а при передозировке может вызывать головную боль и сонливость.

На втором месте - зверобой. Он снижает эффект многих лекарств - от антидепрессантов до сердечных. Кроме того, это растение усиливает фоточувствительность, поэтому при частом его употреблении есть риск получить ожоги и пигментацию даже при недолгом пребывании на солнце.

Третье место занимает корень солодки (лакричник), который часто добавляют в сборы для печени и «женские» чаи, используют для улучшения работы щитовидной железы. Лакричник повышает артериальное давление и вызывает отеки. Особенно он опасен тем, кто страдает заболеваниями сердца или почек.

На четвертом месте - мята, обладающая успокаивающим воздействием. Она снижает давление и может навредить людям с гипотонией, а также может вызывать изжогу и не рекомендуется при гастрите или ГЭРБ. Стоит учитывать и то, что мята снижает либидо.

Пятое место занимает шалфей, который особо популярен в сезон простуд: его заваривают как чай, полощут настоем горло, принимают в виде таблеток. В шалфее содержится вещество туйон, способное при частом употреблении вызывать головные боли и судороги, оказывать токсическое воздействие на печень, а у беременных женщин может спровоцировать сокращения матки.

«Когда-то знания о травах передавались из поколения в поколение, и только избранные становились знахарями. Это была наука - тонкая, точная, требующая глубокого понимания. Сегодня же мы, к сожалению, все чаще выбираем травы наугад, забывая, что «натуральное» - не всегда значит безопасное. И лучшее, что вы можете сделать, если заболели, - это обратиться к врачу», - подытожила Дарья Хайкина.