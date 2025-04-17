Прокуратура заставила правительство выделить деньги на лекарства

17.04.2025 | 19:15

Из бюджета Пензенской области дополнительно выделили 181 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников. Это было сделано после вмешательства прокуратуры.

«Финансирование лекарственного обеспечения отдельных категорий населения в бюджете региона на 2025 год являлось недостаточным, что не позволяло в полном объеме обеспечить гарантированное государством право граждан на охрану здоровья путем предоставления льготных лекарственных препаратов», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Прокуратура внесла представление председателю регионального правительства Николаю Симонову.

После этого на лекарственное обеспечение граждан, страдающих онкологическими, орфанными заболеваниями и сахарным диабетом, дополнительно направили 181 млн рублей.

Жители региона нередко обращаются в прокуратуру, чтобы добиться выдачи положенных им лекарств и медицинских изделий. Так, недавно в надзорном органе помогли 24-летнему жителю Железнодорожного района Пензы с аутоиммунным заболеванием и 6-летней девочке из областного центра, которой жизненно необходим ингалятор с пульсирующей подачей аэрозоля.