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Общество

На лекарства для пензенских льготников не хватало 283 млн

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В Пензенской области медицинские учреждения ненадлежащим образом анализировали и рассчитывали потребности льготников в лекарствах, несвоевременно перераспределяли запасы медикаментов.

Это выявила прокурорская проверка.

«Допущенные нарушения в числе прочего повлекли недостаточное финансирование отрасли здравоохранения в бюджете на 2025 год», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Как следствие, дефицит средств не позволил обеспечить всех нуждающихся жизненно необходимыми для них препаратами.

Региональная прокуратура внесла представление министру здравоохранения Вячеславу Космачеву.

«После вмешательства надзорного ведомства бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан увеличены на сумму 283 млн рублей», - добавила Елена Листарова.

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