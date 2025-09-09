Глава минздрава ответит на вопросы об обеспечении льготными лекарствами

09.09.2025 | 09:33

В пятницу, 12 сентября, в здании Минздрава Пензенской области проведут личный прием глава министерства - зампред регионального правительства Вячеслав Космачев и и. о. прокурора области Александр Лейзенберг.

Они ответят на вопросы граждан, касающиеся обеспечения льготными лекарственными препаратами.

Чтобы попасть на прием, необходимо записаться. Звонки принимаются 9 сентября по номерам: 8 (8412) 36-80-00 (с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45) и 8 (8412) 63-96-19 (с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Прием состоится с 11:00 до 12:00 по адресу: Пенза, улица Пушкина, 163. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

При обращении в отношении третьего лица потребуется предъявить его письменное согласие на предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, сообщили в региональном минздраве.