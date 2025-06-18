В Пензе сеть аптек ОАО «Фармация» признали банкротом

18.06.2025 | 19:42

В Пензе признали банкротом аптечную сеть «Фармация». Решение было принято в понедельник, 16 июня. Информация размещена в картотеке дел на сайте областного арбитражного суда.

Истцом по делу выступил банк «Санкт-Петербург». Изначально он обратился в суд в декабре 2022 года и заявил о требовании в размере 103 335 434 руб. 28 коп.

Теперь в отношении акционерного общества открыто конкурсное производство сроком на полгода, оно продлится по 16 декабря 2025-го.

Уточняется, что решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца.

ОАО «Фармация» фигурировало в уголовном деле бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. Последний числился ее бенефициарным владельцем.