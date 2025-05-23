В Башмаковском районе инвалида оставили без лекарства

23.05.2025 | 13:00

Жительница Башмаковского района получила жизненно необходимый дорогостоящий лекарственный препарат только после вмешательства прокуратуры.

Женщина сама обратилась в надзорный орган.

В ходе проверки выяснилось, что сельчанка страдает тяжелым хроническим заболеванием, является инвалидом и нуждается в постоянном приеме лекарств. Врач назначил ей астматический препарат стоимостью более 70 тысяч рублей за упаковку. По закону женщина вправе получать его бесплатно.

«Однако пенсионерка необходимым лекарством обеспечена не была. Прокуратура внесла представление главному врачу учреждения здравоохранения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

После этого женщине выдали препарат. Надзорный орган проконтролирует, как ее будут обеспечивать им в дальнейшем.