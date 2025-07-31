Молодому пензенцу вернут деньги за покупку дорогих лекарств

31.07.2025 | 14:31

В Пензе 25-летний инвалид, страдающий тяжелым заболеванием, вынужден был самостоятельно покупать дорогие, но жизненно необходимые лекарства, положенные ему по закону.

После обращения мужчины в прокуратуру надзорный орган провел проверку и факт нарушенияе прав подтвердился.

В суд было подано заявление о взыскании с регионального министерства здравоохранения более 143 000 рублей, затраченных на приобретение лекарств.

Иск удовлетворили.

«Исполнение судебного решения и восстановление прав гражданина находится на контроле надзорного ведомства», - заверила старший помощник прокурора области Елена Листарова.