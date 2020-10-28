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Общество

Стали известны результаты проверки пензенских аптек

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В Пензенской области после сообщений о дефиците лекарственных препаратов провели проверку в ряде аптек. Некоторыми ее итогами поделился в личном аккаунте в Twitter губернатор Иван Белозерцев.

К посту он прикрепил несколько фотографий отчета о проведенном мониторинге. Из него следует, что комиссию интересовало наличие противомикробных и противовирусных средств. Было проверено 10 аптечных организаций.

Завышения цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых (арбидол, ингавирин, амоксициллин, кагоцел, доксициклин, осельтамивир), не выявили.

«Изучаю заранее материалы. По итогам мониторинга в справке существенных нарушений нет. Если в каких-то аптеках есть нарушения - напишите на priymnaya.gubernatora.20@bk.ru», - обратился к подписчикам губернатор.

Также он уточнил, что совещание по итогам мониторинга состоится в правительстве в среду, 28 октября.

Ранее сообщалось, что пензенцы начали массово скупать в аптеках лекарства, которые помогают бороться с простудами. Во многих торговых точках исчезли определенные виды антибиотиков, меньше стал выбор противовирусных, жаропонижающих и иммуномодуляторов. Возник и дефицит градусников. После этого было принято решение о необходимости проверки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В какой из аптек есть эти лекарства? Например Арбидол

Гость||

Спасибо Иван Александрович! Хорошо,когда всё под контролем!!!

Гость||

Гость писал(a):

В какой из аптек есть эти лекарства? Например Арбидол
Сегодня не знаю, а пару дней назад был в фармации.

Гость||

Дефицит, слово из коммунизма. Джо Байден молодец

Имя: Гость
Комментарий:

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