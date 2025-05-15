Отпуск предлагают перенести или продлить при болезни ребенка

15.05.2025 | 08:40

В четверг, 15 мая, на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, предоставляющий родителям право продлить или перенести отпуск при болезни ребенка. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов.

Он отметил, что для семей с детьми даже планирование отпуска остается непростой задачей, которая дополнительно осложняется, если ребенок или дети заболели накануне или непосредственно во время отпуска.

«Согласно Трудовому кодексу, сам работник вправе продлить отпуск или перенести на другой срок при подтверждении временной нетрудоспособности. А как быть в случае с заболевшими детьми?» - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 124 Трудового кодекса РФ: ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком.

В пояснительной записке отмечается, что это правило будет действовать в том случае, когда родитель воспользовался правом на получение листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. Если же он по собственному желанию не взял бюллетень, то и у работодателя не будет обязанности продлевать или переносить ему отпуск.