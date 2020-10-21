Пензенцы начали скупать лекарства для борьбы с ОРВИ

21.10.2020 | 18:07

Пензенцы скупают в аптеках лекарства, которые помогают бороться с простудами. Во многих торговых точках исчезли определенные виды антибиотиков, меньше стал выбор противовирусных, жаропонижающих и иммуномодуляторов. Чтобы отыскать прописанное врачом или назначенное человеком самому себе средство, наверняка придется обойти не одну аптеку. Но фармацевты говорят: ситуация не безнадежна.

«Арбидол» периодически завозят. Сегодня он будет привезен, но оприходован позже - через два-три часа. «Интерферон» и «Гриппферон» периодически появляются, но спрос превышает предложение и такого количества не всегда всем хватает», - пояснила сотрудника аптеки.

Многие пензенцы покупают препараты в домашнюю аптечку на всякий случай, опасаясь дефицита. Другим лекарства нужны не про запас, а действительно по необходимости. Число пораженных острыми респираторными инфекциями в регионе продолжает расти. За прошедшую неделю их стало больше почти на 4 500 человек, юных жителей области в их числе - меньше 9%.

«Среди детей эпидпороги по заболеваемости не превышены ни в одной из возрастных групп, но среди взрослых эпидпороги превышены на 80,8%», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Она предлагает сравнить 42-ю неделю прошлого года и текущего: заболеваемость в 2020-м выше в четыре раза. А вот грипп в регион пока еще не пришел, традиционно первые случаи регистрируются в конце декабря - начале января. Обезопасить себя хотя бы от этого заболевания еще не поздно.

«Очень важно привиться в сентябре-ноябре, чтобы успел сформироваться иммунитет. Тем более, как показывает практика, врачи отметили, что именно в весенний период, когда столкнулись с коронавирусной инфекцией, те, кто были привиты против гриппа, с меньшими последствиями для здоровья пережили данное заболевание», - сообщила Вера Быкова.

В Роспотребнадзоре советуют не запасаться лекарствами, а активно использовать маски. Сомневающиеся в их пользе могут ходить в респираторах. Их эффективность против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, доказана: у некоторых она - больше 95%.