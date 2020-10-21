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Общество

Пензенцы начали скупать лекарства для борьбы с ОРВИ

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Пензенцы скупают в аптеках лекарства, которые помогают бороться с простудами. Во многих торговых точках исчезли определенные виды антибиотиков, меньше стал выбор противовирусных, жаропонижающих и иммуномодуляторов. Чтобы отыскать прописанное врачом или назначенное человеком самому себе средство, наверняка придется обойти не одну аптеку. Но фармацевты говорят: ситуация не безнадежна.

«Арбидол» периодически завозят. Сегодня он будет привезен, но оприходован позже - через два-три часа. «Интерферон» и «Гриппферон» периодически появляются, но спрос превышает предложение и такого количества не всегда всем хватает», - пояснила сотрудника аптеки.

Многие пензенцы покупают препараты в домашнюю аптечку на всякий случай, опасаясь дефицита. Другим лекарства нужны не про запас, а действительно по необходимости. Число пораженных острыми респираторными инфекциями в регионе продолжает расти. За прошедшую неделю их стало больше почти на 4 500 человек, юных жителей области в их числе - меньше 9%.

«Среди детей эпидпороги по заболеваемости не превышены ни в одной из возрастных групп, но среди взрослых эпидпороги превышены на 80,8%», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Она предлагает сравнить 42-ю неделю прошлого года и текущего: заболеваемость в 2020-м выше в четыре раза. А вот грипп в регион пока еще не пришел, традиционно первые случаи регистрируются в конце декабря - начале января. Обезопасить себя хотя бы от этого заболевания еще не поздно.

«Очень важно привиться в сентябре-ноябре, чтобы успел сформироваться иммунитет. Тем более, как показывает практика, врачи отметили, что именно в весенний период, когда столкнулись с коронавирусной инфекцией, те, кто были привиты против гриппа, с меньшими последствиями для здоровья пережили данное заболевание», - сообщила Вера Быкова.

В Роспотребнадзоре советуют не запасаться лекарствами, а активно использовать маски. Сомневающиеся в их пользе могут ходить в респираторах. Их эффективность против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, доказана: у некоторых она - больше 95%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гробы пока не закупают заранее и то хорошо...

Гость||

А респераторы где можно приобрести так же в аптеке?

Гость||

Пропал Арбидол и Суммамед .Просто это те препараты, которые у всех на слуху.А вот отсутствие некоторых антикоагулянтов ,это уже серьёзно.Лучше носите маски !

Гость||

Пензюки все раскупают, паника рулит! Квартиры, машины, автосалоны обогатились на год вперёд. Раскупают все по повышенным ценам? Где у вас мозги?

Гость||

а число ПОДХВАТИВШИХ ЗППП?

Гость||

Пусть покажут сертификаты на маски, которые продают, и докажут, что они защищают от вирусов.

Гость||

Всё правильно , именно так бабки на дураках и делают. То туалетную бумагу, то гречку , теперь лекарства. Идите вооружайтесь идиоты.

Гость||

а от ковида от ковида когда?

Гость||

Издевательство. В области не хватает уже наверно не один десяток лексредств. Провизоры на местах, сами ужасаются: кроме всего прочего - нет анаприлина, нистатина и термометров. Неужели кто-то верит что это просто так ? Врачи пишут открытые письма - бесполезно.

Гость||

пензенцы покупают препараты в домашнюю аптечку на всякий случай, опасаясь дефицита

Доброжелательные аптекари вследствие этого факта взвинтили цены на эти препараты в 2 и более раза... "Хехе, всё равно купят"

Гость||

лучший препаратор это ВЕТОМ1.1

Гость||

Гость писал(a):

ВЕТОМ1.1
ваш юмор оценен на 100 баллов.

Гость||

В Роспотребнадзоре советуют не запасаться лекарствами, а активно использовать маски... Да-да, активней, активней!!! Носите их не только на улице, но и дома! И даже спите в них! И совсем скоро вам не понадобятся вообще никакие лекарства! Да и ничего уже не понадобится! Аминь!

Имя: Гость
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