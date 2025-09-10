В Пензе водителей проверили на уклонение от военной службы

10.09.2025 | 18:01

В среду, 10 сентября, военные следователи, полицейские, сотрудники ГАИ и Росгвардии устроили в Пензе совместный рейд. Они останавливали водителей и проверяли наличие у них гражданства и военного билета.

Мероприятия длились несколько часов в центре города и на основных выездах.

«Проверено 65 автотранспортных средств, 11 граждан направлены в военный комиссариат Пензы для постановки на воинский учет», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

С начала 2025 года в Пензенской области и Республике Мордовия прошло 25 подобных рейдов.

Всего в результате операций выявили 375 бывших трудовых мигрантов, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Их также сопроводили в комиссариаты.