Обнародованы результаты проверки администрации Белинского района

В апреле губернатор Пензенской области заявил о необходимости провести проверку деятельности администрации Белинского района. Стали известны ее результаты.

Представитель администрации, отвечая на вопрос местного жителя под постом главы региона во «ВКонтакте», рассказал, что региональное правительство оценило деятельность всех отделов.

«Выявленные замечания в работе устранены. Нарушений, за которые было бы необходимо главу района снять с должности, не выявлено», - сообщил он.

24 апреля на заседании регионального правительства губернатор заявил, что главы ряда районов области не выполнили поставленные перед ними задачи и получили взыскания. Белинскому району он поручил уделить особое внимание.

«Провести комплексную проверку деятельности Белинской районной администрации по всем направлениям и внести мне предложения по применению дисциплинарного взыскания в отношении главы района», - распорядился тогда глава региона.

