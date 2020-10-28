Режим повышенной готовности в регионе продлили еще на 2 недели

28.10.2020 | 11:51

В среду, 28 октября, стало известно, что в Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз - до 12 ноября включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

«Согласно документу, граждане должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

В последний раз режим продлевался до 29 октября.

По данным на 28-е число, в регионе за все время коронавирусом заразились 14 752 жителя, 10 719 человек вылечились, 175 ушли из жизни.