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Общество

Режим повышенной готовности в регионе продлили еще на 2 недели

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В среду, 28 октября, стало известно, что в Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз - до 12 ноября включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

«Согласно документу, граждане должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

В последний раз режим продлевался до 29 октября.

По данным на 28-е число, в регионе за все время коронавирусом заразились 14 752 жителя, 10 719 человек вылечились, 175 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А культурно-зрелищные оставили? Красавцы. Правильно, не надо окукливаться, можно ещё пару-тройку недель повыёживаться.

Гость||

Дистанционку надо срочно ввести для пенсов и болящих хроников. И в конторах дышать легше будет, и общ. транспорт разгрузится в пиковый период.

Гость||

Продлить можно сразу на 3 месяца...чтобы не было ни у кого иллюзий , что скоро все закончится...

Гость||

А культурно-зрелищные оставили? Красавцы. Правильно, не надо окукливаться, можно ещё пару-тройку недель повыёживаться.

----

правильно, что оставили. Надо научиться с вирусом жить, он не никуда не денется ни через месяц, ни через два, ни через год. А переболеет так или иначе большинство людей. Но опасности это не представляет

Гость||

Гость писал(a):

Но опасности это не представляет
Ну да - летальный исход же не опасен.

Гость||

Ну да - летальный исход же не опасен.

----

действительно, есть небольшая доля людей, для которых вирус представляет опасность. И именно на них должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Остальные либо вообще не станут носителями, либо перенесут болезнь бессимптомно, еще какое-то количество отделается симптомами ОРВИ.

Гость||

Гость писал(a):

Дистанционку надо срочно ввести для пенсов и болящих хроников. И в конторах дышать легше будет, и общ. транспорт разгрузится в пиковый период.
Свои поганые руки и языки прочь от пеннсинеров!

Гость||

Вот новость не о чем. Ну продлили и продлили. Никому не горячей не холодно. Антимасочникам если только, масочку то принапялить придётся все же))

demo||
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Гость писал(a):

Вот новость не о чем. Ну продлили и продлили. Никому не горячей не холодно. Антимасочникам если только, масочку то принапялить придётся все же))
Сами маску свою напяливайте!! И кастрюлю на голову не забудьте надеть! Ах да, еще в бункер сразу, на лет 50 закройтесь,чтобы уж никакая зараза не пристала)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

граждане должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
то есть в час пик ждать, когда придет пустая маршрутка, чтобы все были на расстоянии 1,5 метра? к вечеру может до работы и доберешься. И больницу готовят на 220 мест. Какая радость! Только она за пару дней заполнится такими темпами. Какая готовность, к чему??? И для кого она? Надо для тех, кто может ввести дистанционку. Хоть не так быстро и так много заболевать одновременно будет

Гость||

Работу кафе всё таки не ограничили? А как же рекомендации Роспотребнадзора?

Гость||

Работу кафе всё таки не ограничили? А как же рекомендации Роспотребнадзора?

——

На то они и рекомендации

Имя: Гость
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