Соседнюю с Пензенским регионом область атаковали беспилотники

17.06.2025 | 09:23

В ночь на вторник, 17 июня, над Тамбовской областью, которая граничит с Пензенской, было сбито 4 беспилотника.

Разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что публиковать кадры с работой систем ПВО нельзя.

«Речь идет не о лайках и просмотрах, а о безопасности людей», - подчеркнул Евгений Первышов.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, с 23:30 16 июня до 7:00 17 июня над территорией страны было сбито 147 БПЛА: над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.