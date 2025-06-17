Соседнюю с Пензенским регионом область атаковали беспилотники

В ночь на вторник, 17 июня, над Тамбовской областью, которая граничит с Пензенской, было сбито 4 беспилотника.
Разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что публиковать кадры с работой систем ПВО нельзя.
«Речь идет не о лайках и просмотрах, а о безопасности людей», - подчеркнул Евгений Первышов.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, с 23:30 16 июня до 7:00 17 июня над территорией страны было сбито 147 БПЛА: над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀