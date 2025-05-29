В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

29.05.2025 | 12:47

В Пензенской области с 28 мая и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Николай Симонов.

Причина - комплекс неблагоприятных метеорологических условий: прогнозируются повышение среднесуточных температур воздуха и отсутствие осадков в регионе.

Режим действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Все должны быть готовы к реагированию в случае возникновения аварий или чрезвычайных происшествий.

С этого же дня в Пензенской области ввели особый противопожарный режим: нельзя разводить костры, сжигать мусор, стерни, порубочные остатки. Также под запретом все виды работ в зеленых зонах с использованием открытого огня.

«Ограничивается посещение лесов для всех, за исключением должностных лиц, находящихся там по роду трудовой деятельности, а также отдыхающих в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях», - сообщили в региональном правительстве.

По данным Приволжского УГМС, с 27 по 30 мая в области ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс).