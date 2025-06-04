Общество

В 2024 году более 20 000 жителей Пензенской области перенесли ковид

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В Пензенской области в 2024 году зарегистрировали 20 190 заразившихся коронавирусной инфекцией. Отмечается снижение заболеваемости на 47% по сравнению с 2023-м (38 621 случай).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель составил 1 633,4 на 100 тысяч населения. Эпидемиологическую ситуацию назвали напряженной, но в целом стабильной.

В 6 муниципальных образованиях региона отметили превышение среднеобластного показателя заболеваемости ковидом. В числе наиболее пораженных - Кузнецк, Пенза, Никольский, Сердобский, Пензенский, Белинский районы.

Наиболее часто коронавирусную инфекцию подхватывало старшее поколение жителей области. На долю заболевших 50-64 лет пришлось 31,6%, 65 лет и более - 26,8%. Редко заражались дети до 6 лет (1,5-1,8%).

В основном инфекция у пациентов протекала в легкой форме (66,1% заразившихся), среднетяжелую форму диагностировали у 30,2% больных, тяжелую - у 2,4%.

В регионе в прошлом году циркулировали различные варианты штамма «омикрон».

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