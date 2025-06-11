В соседней с Пензенским регионом области сбили 5 беспилотников

11.06.2025 | 07:40

В ночь на среду, 11 июня, над Тамбовской областью, соседствующей с Пензенской, было сбито 5 беспилотников.

«Отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы», - сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Он напомнил о недопустимости съемки и публикации в соцсетях фото и видео работы ПВО и попыток атак вражеских беспилотников.

«Каждый такой ролик - это непосредственная помощь врагу, который пытается наносить удары по нашим предприятиям и мирным жителям», - пояснил губернатор Тамбовской области.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, 16 БПЛА были уничтожены в Воронежской области, 8 - в Курской, 2 - в Ростовской и 1 - над Черным морем у побережья Крыма.

Всего с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня дежурные средства ПВО перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В 3:00 представитель Росавиации сообщил, что в аэропортах Саратова и Калуги введены ограничения на взлет и посадку самолетов.

В 6:15 появилась информация о снятии режима «Ковер» в Саратове, в 8:40 - о его отмене в Калуге.