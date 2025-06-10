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Общество

В соседних с Пензенским регионом областях вновь вводили план «Ковер»

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В ночь на вторник, 10 июня, вновь вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух областях, соседствующих с Пензенским регионом.

Сообщение Росавиации о введении плана «Ковер» в аэропорту Тамбова появилось в 0:50, в воздушной гавани Саратова - в 2:05.

Также ночью и утром режим ограничения был введен в Калуге, Самаре, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Кирове, Санкт-Петербурге (Пулково).

Кроме того, на короткий срок приостанавливалась работа московских аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский.

Ранним утром запрет на взлет и посадку сняли в Калуге, Саратове, Тамбове и Самаре.

По данным Минобороны РФ, с период с 21:50 мск до 5:50 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

46 из них сбиты над Брянской областью, 20 - над Белгородской, по 9 - в Воронежской области и Республике Крым, по 4 - над Калужской областью и Республикой Татарстан, 3 - над Московским регионом, по 2 - над Ленинградской, Орловской и Курской областями, 1 БПЛА - над Смоленской областью.

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