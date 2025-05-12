Работа на полную мощность после долгого перерыва грозит стрессом

12.05.2025 | 07:51

После долгих выходных следует включаться в рабочую деятельность постепенно, а не мгновенно. Об этом RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, первые рабочие дни следует посвятить общему вхождению в рабочий ритм и расстановке приоритетов, а не решению сложных задач.

«Попытки наверстать упущенное за один день лишь создадут лишний стресс. Вместо этого начните с плавного погружения: ознакомьтесь с новыми документами, проверьте электронную почту, пообщайтесь с коллегами, чтобы понять текущие процессы и приоритеты», - посоветовала эксперт.

Она посоветовала планировать нагрузку, расставить приоритеты и адекватно оценивать свои силы. Для этого стоит посоветоваться с руководителем, в какие задачи следует включаться в первоочередном порядке, а какие можно отложить.

«Не стоит ругать себя за возможные ошибки или медлительность - чтобы войти в режим, потребуется несколько недель», - резюмировала Евгения Ганькина.