В Пензенской области отменили особый противопожарный режим

27.06.2025 | 08:48

В Пензенской области с четверга, 26 июня, больше не действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Ограничения ввели 28 мая из-за установившейся сухой и жаркой погоды. Запрещались разведение костров и сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, а также работы с использованием открытого огня в зеленых зонах.

Гражданам закрыли вход в леса. Исключением стали должностные лица, находившиеся там по работе, и отдыхающие в санаториях, детских лагерях.

Ранее синоптики обнародовали прогноз на июль. В Пензенской области начало месяца будет прохладным. В первых числах дневные температуры составят +17…+23 градуса, ожидаются грозы.

К середине первой декады столбики термометров в дневное время устойчиво достигнут отметок в пределах +22...+25 градусов.