Сетевое издание|18+|Суббота|14 июн 2025|10:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Общество

В соседних с Пензенским регионом областях действовал план «Ковер»

Печать
Telegram

В ночь на субботу, 14 июня, в 3 соседних с Пензенской областью регионах действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 23:35 13 июня в Росавиации сообщили о введении режима «Ковер» в аэропорту Тамбова.

В 0:10 появилась информация об аналогичных мерах, принятых в воздушной гавани Саратова.

В 3:20 стало известно о запрете на взлет и посадку самолетов Ульяновске, а также в Самаре.

В 6:23 поступило сообщение об отмене ограничений на полеты во всех 4 аэропортах.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

30 БПЛА были сбиты в Воронежской области, 11 - над акваторией Азовского моря, 10 - в Белгородской области, 8 - в Ставропольском крае, 6 - над Крымом, 1 - в Самарской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте