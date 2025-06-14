В соседних с Пензенским регионом областях действовал план «Ковер»

14.06.2025 | 08:28

В ночь на субботу, 14 июня, в 3 соседних с Пензенской областью регионах действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 23:35 13 июня в Росавиации сообщили о введении режима «Ковер» в аэропорту Тамбова.

В 0:10 появилась информация об аналогичных мерах, принятых в воздушной гавани Саратова.

В 3:20 стало известно о запрете на взлет и посадку самолетов Ульяновске, а также в Самаре.

В 6:23 поступило сообщение об отмене ограничений на полеты во всех 4 аэропортах.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

30 БПЛА были сбиты в Воронежской области, 11 - над акваторией Азовского моря, 10 - в Белгородской области, 8 - в Ставропольском крае, 6 - над Крымом, 1 - в Самарской области.