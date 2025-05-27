В двух соседних с Пензенским регионом областях ввели план «Ковер»

27.05.2025 | 08:05

Ранним утром во вторник, 27 мая, в аэропортах Саратова и Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также режим «Ковер» объявили в Нижегородской области. Об этом сообщил представитель Росавиации в 4:32.

В Саратове запрет на полеты самолетов был снят в 6:02, в Тамбове и Нижнем Новгороде - в 7:35.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

56 из них сбиты в Белгородской области, 25 - в Воронежской, 7 - во Владимирской, 5 - в Калужской, 4 - в Тульской, по 1 - в Ростовской и Липецкой областях.