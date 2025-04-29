Сетевое издание|18+|Вторник|29 апр 2025|14:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |

Общество

С 30 апреля в Пензенской области введут режим повышенной готовности

Печать
Telegram

В Пензенской области с 30 апреля до 19 мая вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Николай Симонов в понедельник, 28 апреля.

«Основанием введения режима повышенной готовности считать необходимость принятия комплекса дополнительных мер по обеспечению защиты населения и территории региона от циклических рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в связи с возникновением значительного количества ландшафтных пожаров и потенциальной угрозой перехода огня на населенные пункты региона», - говорится в документе.

Пожароопасный сезон в Пензенской области начался 25 марта и продлится до 15 октября.

В марте сообщалось, что в регион поступило 16 беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан-801». Они будут использоваться для обнаружения лесных пожаров и уточнения их площади.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте