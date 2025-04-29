С 30 апреля в Пензенской области введут режим повышенной готовности

В Пензенской области с 30 апреля до 19 мая вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Николай Симонов в понедельник, 28 апреля.
«Основанием введения режима повышенной готовности считать необходимость принятия комплекса дополнительных мер по обеспечению защиты населения и территории региона от циклических рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в связи с возникновением значительного количества ландшафтных пожаров и потенциальной угрозой перехода огня на населенные пункты региона», - говорится в документе.
Пожароопасный сезон в Пензенской области начался 25 марта и продлится до 15 октября.
В марте сообщалось, что в регион поступило 16 беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан-801». Они будут использоваться для обнаружения лесных пожаров и уточнения их площади.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀