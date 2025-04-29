С 30 апреля в Пензенской области введут режим повышенной готовности

29.04.2025 | 10:06

В Пензенской области с 30 апреля до 19 мая вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Николай Симонов в понедельник, 28 апреля.

«Основанием введения режима повышенной готовности считать необходимость принятия комплекса дополнительных мер по обеспечению защиты населения и территории региона от циклических рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в связи с возникновением значительного количества ландшафтных пожаров и потенциальной угрозой перехода огня на населенные пункты региона», - говорится в документе.

Пожароопасный сезон в Пензенской области начался 25 марта и продлится до 15 октября.

В марте сообщалось, что в регион поступило 16 беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан-801». Они будут использоваться для обнаружения лесных пожаров и уточнения их площади.