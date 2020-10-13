Режим повышенной готовности в области продлили без изменений

13.10.2020 | 10:56

В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, объявленный в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление подписал во вторник, 13 октября, врио председателя регионального правительства Николай Симонов, в настоящее время исполняющий обязанности губернатора.

В соответствии с документом, Пензенская область будет жить в условиях режима повышенной готовности еще как минимум две недели, до 29 октября включительно.

В последний раз требования постановления продлевали 30 сентября.

Таким образом, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Средства защиты следует носить в помещениях и общественном транспорте. Также специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной системы.

13 октября в Пензенской области был обновлен антирекорд по выявленным за сутки случаям заражения COVID-19. За 24 часа подтвердился 141 диагноз. Число жертв достигло 140, выписанных пациентов - 9 679.