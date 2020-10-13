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Общество

Режим повышенной готовности в области продлили без изменений

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В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, объявленный в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление подписал во вторник, 13 октября, врио председателя регионального правительства Николай Симонов, в настоящее время исполняющий обязанности губернатора.

В соответствии с документом, Пензенская область будет жить в условиях режима повышенной готовности еще как минимум две недели, до 29 октября включительно.

В последний раз требования постановления продлевали 30 сентября.

Таким образом, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Средства защиты следует носить в помещениях и общественном транспорте. Также специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной системы.

13 октября в Пензенской области был обновлен антирекорд по выявленным за сутки случаям заражения COVID-19. За 24 часа подтвердился 141 диагноз. Число жертв достигло 140, выписанных пациентов - 9 679.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В Пензе 141 новый случай коронавируса за сутки. Это абсолютный рекорд. А в это время губернатор в отпуске, проводятся массовые мероприятия, в транспорте все без масок.

Мы хотим догнать и перегнать Москву по смертности?

Гость||

Иван Александрович не планирует отпуск прервать?

Тут на обычной работе в отпуск не уйдешь, когда много работы, а здесь первое лицо области...

Гость||

В Пензе 141 новый случай коронавируса за сутки. Это абсолютный рекорд. А в это время губернатор в отпуске, проводятся массовые мероприятия, в транспорте все без масок.

Мы хотим догнать и перегнать Москву по смертности?

----

а что предлагаете? закрыть всех на самоизоляцию? будете еще пару лет сидеть, пока вирус не выдохнется?

Гость||

Гость писал(a):

А в это время губернатор в отпуске, проводятся массовые мероприятия, в транспорте все без масок.

Мы хотим догнать и перегнать Москву по смертности?

да никто ниче не хочет, ибо всем все пофиг !

Гость||

Будем сидеть, пока идёт пик и не хватает больничных мест. От весеннего карантина так сильно все пострадали?

Гость||

За нахождение без маски в общественном месте ( в транспорте или в магазине)штрафуют,но почему это не касается 65+они свободно гуляют,шляются по магазинам,сидят толпами на лавочке, а как заболеют так у нас почему то спасают и кладут их в первую очередь,прививки бесплатные от пневмонии только +65,тесты на корону только для них,а они такое впечатление,не бояться заболеть

.Ответ один все равно когда то умирать.,но как становиться плохо почему то вызывают скорую

Гость||

Гость писал(a):

Будем сидеть, пока идёт пик и не хватает больничных мест. От весеннего карантина так сильно все пострадали?
а ничего, что безработица за предыдущий период т.н. самоизоляции только по официальным данным увеличилась на 1,3 млн. человек? А ничего, что закрылось множество мелких предпринимателей, которые обеспечивали рабочие места?

Гость||

Гость писал(a):

а ничего, что безработица за предыдущий период т.н. самоизоляции только по официальным данным увеличилась на 1,3 млн. человек?
И что из этого? В США десятки миллионов безработных и ничего, живут на пособия. Это в России государство жадное, так пусть раскошелится в условиях коронавируса.

Гость||

Гори всё синим пламенем. Вчера подхватил, вроде не так страшно. Видно закаливание помогает.

Гость||

Какой смысл продлевать, если ничего кроме датыв этом Постановлении не меняется? Почему официально не запрещают массовые мероприятия? Роспотребнадзор же вносил на рассмотрение оперативного штаба такое предложение, власть как обычно проигнорировала!

Гость||

На что то другое Губер и Черемушкиной не способны.

Гость||

Трамп вообще болел только два дня, это же смешнее смешного. Почему в России так не лечат?

Гость||

Отмените концерты!!! Верните наши деньги!!!

Гость||

Гость писал(a):

13.10.2020 11:30|

На что то другое Губер и Черемушкиной не способны

Смылся в Сочи. Пора в отставку.

Имя: Гость
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