Режим повышенной готовности в области продлили без изменений

В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, объявленный в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Соответствующее постановление подписал во вторник, 13 октября, врио председателя регионального правительства Николай Симонов, в настоящее время исполняющий обязанности губернатора.
В соответствии с документом, Пензенская область будет жить в условиях режима повышенной готовности еще как минимум две недели, до 29 октября включительно.
В последний раз требования постановления продлевали 30 сентября.
Таким образом, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Средства защиты следует носить в помещениях и общественном транспорте. Также специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной системы.
13 октября в Пензенской области был обновлен антирекорд по выявленным за сутки случаям заражения COVID-19. За 24 часа подтвердился 141 диагноз. Число жертв достигло 140, выписанных пациентов - 9 679.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
В Пензе 141 новый случай коронавируса за сутки. Это абсолютный рекорд. А в это время губернатор в отпуске, проводятся массовые мероприятия, в транспорте все без масок.
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