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Общество

Коронавирус не повлиял на темпы реконструкции Бакунинского моста

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Непростая эпидемиологическая обстановка никак не повлияла на реконструкцию Бакунинского моста в Пензе. Это констатировал губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, проводившейся информагентством России ТАСС в онлайн-формате в среду, 28 октября.

Глава региона уточнил, что работы идут по плану, даже с некоторым опережением графика. Объем инвестиций в новый объект составил 900 млн рублей.

«В следующем году мы его запустим, сдадим в срок, никаких сомнений в этом нет», - заверил Иван Белозерцев.

Сооружение планируют открыть к 1 сентября 2021 года. Уже завершилось бетонирование, полностью готовы подпорные стенки на берегах и опоры в русле реки Суры.

В этом же году смонтируют пролеты до временных опор, далее начнется очередное переустройство русла реки. Затем работы продолжатся на противоположном берегу. В апреле 2021-го должны приступить к укладке дорожного полотна на мосту.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

за миллиард еще и сроки продлять вы смеетесь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В следующем году мы его запустим, сдадим в срок, никаких сомнений в этом нет»
Где мы эту песню слышали??? А, шестой год пошел, как исполняется одна и та же ария по любому вопросу. В какой же мерзости мы живем!!!

Гость||

Товарищ!Успокойтесь!

Всё под контролем!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

А красный мост докрасили?

Гость||

Дурачок пишет комментарии опять

Гость||

а почему на фото свердловский мост?

Журналюгам так тяжело сделать свежую фотку?

Привыкли новости и фотки у других воровать

Гость||

Видел как в Китае ремонтировали такой же мост. Они его сделали за 7. За 7 ЧАСОВ.

Имя: Гость
Комментарий:

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