Коронавирус не повлиял на темпы реконструкции Бакунинского моста

28.10.2020 | 10:19

Непростая эпидемиологическая обстановка никак не повлияла на реконструкцию Бакунинского моста в Пензе. Это констатировал губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, проводившейся информагентством России ТАСС в онлайн-формате в среду, 28 октября.

Глава региона уточнил, что работы идут по плану, даже с некоторым опережением графика. Объем инвестиций в новый объект составил 900 млн рублей.

«В следующем году мы его запустим, сдадим в срок, никаких сомнений в этом нет», - заверил Иван Белозерцев.

Сооружение планируют открыть к 1 сентября 2021 года. Уже завершилось бетонирование, полностью готовы подпорные стенки на берегах и опоры в русле реки Суры.

В этом же году смонтируют пролеты до временных опор, далее начнется очередное переустройство русла реки. Затем работы продолжатся на противоположном берегу. В апреле 2021-го должны приступить к укладке дорожного полотна на мосту.