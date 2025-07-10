Фестиваль «Торуевское городище»: программа, время, проезд

10.07.2025 | 19:31

Стали известны подробности проведения II Всероссийского военно-исторического фестиваля «Торуевское городище» (0+), который состоится 12-13 июля в селе Малый Труев Кузнецкого района.

На мероприятие съедутся представители клубов из Москвы, Тольятти, Самары, Бирска, Саранска, Пензы и других городов страны.

В течение 2 дней будут работать различные исторические площадки, пройдут мастер-классы, показательные выступления «стрельцов», концерты артистов и музыкальных коллективов (к примеру, фолк-группы «Слово князя» из Тулы, певца и композитора Алексея Алексеева-Скрипача из Москвы).

Кроме того, состоятся отборочные соревнования по современному бою на мечах среди детей 12-14 лет и турнир по историческому раннесредневековому бою.

Площадки будут открыты до 15:00 13-го числа.

«В этот день в Кузнецке с 10:00 каждый час на фестиваль будут отправляться автобусы от магазина «Пятерочка» у автовокзала», - уточнили в региональном министерстве образования.