Бакунинский мост обещают открыть к 1 сентября следующего года

06.10.2020 | 13:10

Во вторник, 6 октября, в правительстве Пензенской области рассказали о новом этапе реконструкции Бакунинского моста, который планируют открыть к 1 сентября 2021 года.

Уже завершилось бетонирование, полностью готовы подпорные стенки на берегах и опоры в русле реки Суры.

«Теперь вместо бетоновозов приезжают фуры с металлоконструкциями из далекого Ярославля. Наступает самый сложный этап. Сдвоенные балки длиной 27 метров и весом 36 тонн устанавливают на временные опоры», - сообщили в пресс-службе.

Начальник участка инженерных сооружений ООО «Автодорога» Алексей Адаменков рассказал, что в настоящее время на объекте синхронно работают два крана. Он объяснил, в чем сложности этого этапа работ.

«Расстояние между балками при монтаже измеряется в миллиметрах. Чтобы балка не коснулась смонтированного прежде пролета, приходится прилагать определенные усилия. Балки будут лежать на временных опорах, пока полностью не смонтируют все пролеты и не соединят в единое целое.

Железная часть моста затем с помощью мощных домкратов опустится и ляжет на бетонные опоры. Ортотропная плита весом более семи тонн должна соединить балки между собой. При этом ее нужно уложить с точностью до 2 миллиметров. Между собой конструкцию скрепляют болтами и сваривают швы между плитами. Официальное название этого аппарата - трактор автоматической сварки», - поведал Алексей Адаменков.

В городском управлении капитального строительства заверили, что работы идут строго по графику. В апреле 2021-го должны приступить к укладке дорожного полотна на мосту.

«Уже в этом году пролеты смонтируют до временных опор, далее начнется очередное переустройство русла реки. Затем работы продолжатся на противоположном берегу», - пояснили в пресс-службе областного правительства.