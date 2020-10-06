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Общество

Бакунинский мост обещают открыть к 1 сентября следующего года

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Во вторник, 6 октября, в правительстве Пензенской области рассказали о новом этапе реконструкции Бакунинского моста, который планируют открыть к 1 сентября 2021 года.

Уже завершилось бетонирование, полностью готовы подпорные стенки на берегах и опоры в русле реки Суры.

«Теперь вместо бетоновозов приезжают фуры с металлоконструкциями из далекого Ярославля. Наступает самый сложный этап. Сдвоенные балки длиной 27 метров и весом 36 тонн устанавливают на временные опоры», - сообщили в пресс-службе.

Начальник участка инженерных сооружений ООО «Автодорога» Алексей Адаменков рассказал, что в настоящее время на объекте синхронно работают два крана. Он объяснил, в чем сложности этого этапа работ.

«Расстояние между балками при монтаже измеряется в миллиметрах. Чтобы балка не коснулась смонтированного прежде пролета, приходится прилагать определенные усилия. Балки будут лежать на временных опорах, пока полностью не смонтируют все пролеты и не соединят в единое целое.

Железная часть моста затем с помощью мощных домкратов опустится и ляжет на бетонные опоры. Ортотропная плита весом более семи тонн должна соединить балки между собой. При этом ее нужно уложить с точностью до 2 миллиметров. Между собой конструкцию скрепляют болтами и сваривают швы между плитами. Официальное название этого аппарата - трактор автоматической сварки», - поведал Алексей Адаменков.

В городском управлении капитального строительства заверили, что работы идут строго по графику. В апреле 2021-го должны приступить к укладке дорожного полотна на мосту.

«Уже в этом году пролеты смонтируют до временных опор, далее начнется очередное переустройство русла реки. Затем работы продолжатся на противоположном берегу», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Говорили же опережают график https://www.penzainform.ru/news/social/2020/07/14/bakuninskij_most_mogut_otkrit_uzhe_letom_sleduyushego_goda.html

Что уже отставать начали?

Гость||

Гость писал(a):

Что уже отставать начали?
Так оффициально срок-то не изменился.

Гость||

Гость писал(a):

Что уже отставать начали?

Так оффициально срок-то не изменился. Чё ты как глупенький то...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Теперь вместо бетоновозов приезжают фуры с металлоконструкциями из далекого Ярославля. Наступает самый сложный этап. Сдвоенные балки длиной 27 метров и весом 36 тонн устанавливают на временные опоры», - сообщили в пресс-службе.
Ещё раз зачем? Железо-бетонные балки уже бы смонтировали и положили.Они не требуют такого обслуживания как металлические.

Гость||

Мост сделают рано или поздно и все упрётся в железку.)))))))))

Гость||

Они там чего ? ещё год мостик через ручей будут делать - деньги освоить ????????

Сколько числится сотен сотрудников в командировке ????

А почему не из парижа ? Можно было бы и оттуда ? Или там не откатили ????П

Можно было бы и 4 года строить

Гость||

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Гость||

Крымский мост быстрее был построен, чем этот огрызок.

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