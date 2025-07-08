Губернатор посетил Сердобск, Тамалинский и Белинский районы

08.07.2025 | 09:19

Губернатор Олег Мельниченко побывал с рабочим визитом в Сердобске, Тамалинском и Белинском районах. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Развитию Сердобска уделяется особое внимание. К началу августа здесь приведут в порядок территорию районного Дома культуры. Она станет новой точкой притяжения горожан.

В сквере «Семья» обустраивают пешеходную зону. Объект планируют сдать в октябре. В ноябре хотят завершить обустройство общественного пространства «Сосновый бор - семейная аллея».

Также осенью намерены сдать в эксплуатацию пешеходную зону на улице Быкова, которая ведет к школе № 4 и стадиону «Торпедо».

«Поручил районному руководству разработать проектно-сметную документацию на капремонт спортивного объекта, стадиону тоже требуется обновление. Уже к концу месяца достроим «умную» спортплощадку на территории школы № 1», - рассказал Олег Мельниченко.

Он добавил, что преображение города будет продолжаться.

После Сердобска глава региона поехал в Тамалинский район. Здесь завершается модернизация межпоселенческой центральной районной библиотеки, благоустраивается территория вокзала Тамалы, ведется ремонт дороги Белинский - Тамала - Каменка - Масловка.

«Держу на личном контроле работы на социально значимых объектах, один из них - многоквартирный дом на улице Лермонтова в Тамале. В прошлом году при проведении кровельных работ там обрушилось потолочное перекрытие, сейчас капремонт практически закончен, скоро жильцы смогут вернуться в обновленные квартиры», - сообщил Мельниченко.

Глава региона также осмотрел участковую больницу. В 2021-м в поликлинике учреждения заменили кровлю и инженерные коммуникации, в 2023-м - обновили фасад. В прошлом году благоустроили территорию. В 2026-м предполагают капитально отремонтировать помещения поликлиники.

Побывал Олег Мельниченко и в Белинском районе.

В районной больнице завершают капитальный ремонт лечебного корпуса, работы идут с опережением графика. Объект хотят сдать на месяц раньше - в ноябре этого года.

В Белинском на улице Красноармейской обновили дорожное полотно и сделали тротуары, однако глава региона обратил внимание, что нет освещения.

«Сделал замечание ответственным лицам - нужно было организовывать работы параллельно. Не раз говорил, что к решению задач надо подходить комплексно», - отметил губернатор.

Он побывал с визитом в музее-усадьбе В. Г. Белинского, где в 2023 году преобразили объект культурного наследия «Бывший дом купца Антюшина».

За счет областного бюджета в 2025-2026 годах хотят отремонтировать здание уездного училища.

«Это будет новая точка притяжения для туристов с интересной историей. Напомню, что здесь несколько дней жил император Николай I, своим присутствием сделав на это время Чембар столицей Российской империи», - написал Олег Мельниченко.