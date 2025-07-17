Старую школу на улице Водопьянова хотят реконструировать

17.07.2025 | 12:13

В Пензе собираются реконструировать 2-й корпус школы № 65/23 на улице Водопьянова. Сейчас здание 1909 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении образования города.

Учреждение закрыли в июле 2021 года из-за несоответствия нормам СанПиН и требованиям пожарной безопасности. Экспертиза показала, что износ здания свыше 50%.

«Проектная организация произвела дополнительное визуальное обследование школы; по устному выводу специалистов, здание подлежит реконструкции», - рассказали в управлении.

Сейчас корпус охраняется. Он не отключен от инженерных коммуникаций, в том числе от отопления.

В бюджете Пензы на 2026 год намерены предусмотреть средства на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию школы. Ремонт хотят провести за федеральные деньги.