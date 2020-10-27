В. Лидин: Амбулаторных больных COVID-19 обеспечат лекарствами

27.10.2020 | 16:18

Финансирование закупки лекарств для бесплатного обеспечения жителей области, находящихся на домашнем излечении от коронавирусной инфекции, будет обеспечено в полном объеме.

Об этом заявил председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин.

Предоставить лекарства амбулаторным пациентам с легкой формой коронавирусной инфекцией за счет областного бюджета губернатор Иван Белозерцев предложил в понедельник, 26 октября. По его мнению, это позволит более оперативно начать процесс лечения, что, в свою очередь, поможет снизить тяжесть течения заболевания.

Сформировать и утвердить перечень лекарственных препаратов поручено Министерству здравоохранения Пензенской области.

Спикер областного парламента, комментируя решение главы региона, подчеркнул, что в современных условиях, когда существует реальная опасность для здоровья населения, необходимо максимально оперативно и эффективно реагировать на любое изменение эпидемиологической и социальной ситуации.

По словам Валерия Лидина, законодательная и исполнительная власти региона тесно сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией.