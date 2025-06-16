Названа доля пензенцев, живущих за чертой бедности

16.06.2025 | 18:24

Пензенская область по итогам 2024 года улучшила свои позиции в рейтинге регионов РФ по доходам населения, составленном экспертами ria.ru.

Если в 2023-м область заняла 64-ю строчку из 85 с коэффициентом соотношения медианных доходов и фиксированного набора товаров и услуг, равным 1,56, то в 2024-м регион поднялся на 59-е место, а показатель составил 1,73.

То есть по итогам прошлого года жители области на средний доход могли себе позволить почти два фиксированных набора товаров и услуг.

Кроме того, в 2024-м доля пензенцев за чертой бедности уменьшилась с 10,2% до 8,3%.

Если сравнивать Сурский край с соседними регионами, то больше доходы в Тамбовской области. Она расположилась выше в рейтинге - на 49-й строке (соотношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 1,80, доля населения за чертой бедности - 7,9%).

Жители других соседних регионов оказались беднее пензенцев. Ульяновская область заняла 67-е место (показатели 1,66 и 9,3% соответственно), Саратовская - 73-е (1,54, 10,7%), Республика Мордовия - 75-е (1,52, 10,2%).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с отношением медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора 3,94.

Москва заняла 5-е место с показателем 3,03, а Санкт-Петербург - 8-е (2,55). На последней строчке рейтинга Ингушетия (1,13). В этом регионе за чертой бедности живут 25,6% граждан.