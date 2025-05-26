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Экономика

Материальное положение пензенских семей хуже, чем мордовских

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Пензенская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по благосостоянию семей от экспертов ria.ru. Сурский край занял 43-ю строчку из 85.

Рейтинг составили, основываясь на потенциально возможном остатке средств семей с одним или двумя детьми после минимальных расходов. Эксперты брали медианную для региона зарплату (трудятся оба родителя), а траты рассчитывали, исходя из данных Росстата.

У среднестатистической пензенской семьи с одним ребенком в 2024 году после всех минимальных расходов оставалось 42 768 рублей, с двумя детьми - 26 016 рублей.

Пензенскую область в рейтинге опередила соседняя Республика Мордовия (42-я строчка), там чуть лучше материальное положение семей. Остаток средств после минимальных расходов для семьи с одним ребенком составлял 43 125 рублей, с двумя детьми - 26 032 рубля.

Другие соседние регионы расположились в рейтинге ниже Пензенской области. На 48-м месте Саратовская область: 40 908 рубля - остаток у семьи с одним ребенком, 24 333 - с двумя детьми.

Ульяновская область оказалась на 59-й строчке с показателями 37 406 рублей и 20 691 рубль соответственно, Тамбовская - на 61-м месте: остаток средств у семьи с одним ребенком 35 576 рублей, с двумя детьми - 19 839 рублей.

Самое лучшее материальное положение у семей, живущих в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот регион стал лидером рейтинга. Остаток средств после минимальных трат у семьи с одним ребенком там составил 145 239 рублей, с двумя детьми - 125 162 рубля.

Москва заняла 4-е место с показателями 80 803 рубля и 66 780 рубля соответственно.

Хуже всего живут семьи в Ингушетии (85-я строчка). По данным экспертов, родители с двумя детьми в долгах (остаток средств после минимальных расходов составил -16 094 рубля). Остаток у семей с одним ребенком - 2 162 рубля.

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