Эксперт перечислил сферы, где в скором времени упадут зарплаты

18.05.2025 | 12:29

В ближайшее время зарплаты в сфере ИТ могут уменьшиться. Это связано с оптимизацией бюджета компаний и сворачиванием ряда проектов.

В лучшем случае зарплаты ИТ-специалистов останутся на прежнем уровне, высказал мнение в беседе с изданием «Газета.ру» эксперт Владислав Быханов.

По его словам, сокращения заработной платы можно ожидать также в сфере логистики, на машиностроительных заводах. Причина - роботизация этих отраслей.

Меньше будут получать и маркетологи, поскольку не предвидится активного набора клиентов в данном направлении.

«Хорошо себя чувствуют в плане доходов юристы, экономисты, финансовые аналитики, врачи, механики, инженеры-робототехники, конструкторы станков с ЧПУ», - рассказал эксперт.

В Пензенской области, согласно выводам специалистов, 50% трудоустроенных жителей будет получать зарплату 100 000 рублей почти через 6 лет. Достижение этого показателя для 75% работающих придется ждать около 9 лет.