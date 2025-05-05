Финансист: Супругам следует иметь раздельные счета

05.05.2025 | 07:49

Семейным парам следует иметь как общий бюджет для совместных расходов, так и раздельные счета для личного пользования. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По ее словам, раздельный бюджет позволяет каждому супругу контролировать свои траты, расходовать деньги по собственному усмотрению, уменьшает вероятность конфликтов по финансовым вопросам.

Этот вариант позволит, с одной стороны, вместе работать над реализацией совместных планов, например, планированием отпуска или покупкой жилья, с другой - сохранить каждому партнеру финансовую независимость.

Кроме того, по мнению эксперта, общий бюджет позволяет лучше понимать финансовое положение каждого из супругов.

«Но такой вид бюджета может вызвать конфликты, если один из партнеров тратит больше, чем другой считает разумным», - предупредила Вяльшина.