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Общество

Из областного бюджета выделили 9 млн на лекарства от COVID-19

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Из бюджета Пензенской области выделено 9 млн рублей на приобретение лекарств для носителей COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время оперативного совещания утром в понедельник, 26 октября.

Глава региона уточнил, что препараты будут приобретены для пациентов, которым не показана госпитализация. Они смогут не тратить на лекарства собственные средства, воспользовавшись поддержкой за счет бюджета.

«Прошу срочно закупить и с 1 ноября приступить к реализации», - поручил Иван Белозерцев.

Кроме того, он уделил отдельное внимание пациентам из сельской местности с COVID-19, которые лечатся дома.

«Кто и как доставляет им лекарства? Прошу обратить внимание и организовать эту работу», - подчеркнул губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Крайне любопытен будет механизм распределения этих лекарств. Да и закупка тоже будет не лишена известной пикантности...

Гость||

Для всех сословий или для избранных?

Гость||

Тебя не выберут. Да и меня тоже.

Гость||

нужно организовать продажу через ООО "Пупкин", Галеев же продает хрусталики для глаз, и очень "хорошо" зарабатывает

Имя: Гость
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