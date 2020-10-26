Из областного бюджета выделили 9 млн на лекарства от COVID-19

26.10.2020 | 09:21

Из бюджета Пензенской области выделено 9 млн рублей на приобретение лекарств для носителей COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время оперативного совещания утром в понедельник, 26 октября.

Глава региона уточнил, что препараты будут приобретены для пациентов, которым не показана госпитализация. Они смогут не тратить на лекарства собственные средства, воспользовавшись поддержкой за счет бюджета.

«Прошу срочно закупить и с 1 ноября приступить к реализации», - поручил Иван Белозерцев.

Кроме того, он уделил отдельное внимание пациентам из сельской местности с COVID-19, которые лечатся дома.

«Кто и как доставляет им лекарства? Прошу обратить внимание и организовать эту работу», - подчеркнул губернатор.