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Общество

Губернатор поручил передать в госсобственность тепличный комбинат

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Судьбу Пензенского тепличного комбината обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 22 апреля. Губернатор отметил, как важна эффективность финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Пензенской области.

По его словам, комбинат, спасенный от разорения, является достойным примером. «Еще 3 года назад предприятие находилось в предбанкротном состоянии, а сегодня встало на ноги. Долги погашены, модернизируется производство, средняя зарплата сотрудников за прошлый год выросла на треть, как и объемы поставок продукции комбината на потребительский рынок», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Глава региона поручил передать предприятие в государственную собственность, «чтобы никакие предприимчивые личности не могли повлиять на успех дела». Процесс должен завершиться до 15 мая.

Та же судьба ждет санаторий «Тарханы» и пансионат «Приморский», принадлежащие «Сельской здравнице». «До 1 января 2026 года они должны стать государственными автономными учреждениями. В перспективе сделаем базу отдыха на Черном море круглогодичной», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, изменения коснутся и областного агропромышленного холдинга. Он станет заниматься только операциями с земельными фондами - все акции и имущество переведут в государственную собственность. Деятельность холдинга будет предельно прозрачной.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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