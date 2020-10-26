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Общество

Компьютерный томограф в Кузнецке собираются заменить

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Компьютерный томограф в Кузнецке подлежит замене, как и несколько других таких же аппаратов в больницах Пензенской области. Об этом шла речь на оперативном совещании у губернатора Ивана Белозерцева в понедельник, 26 октября.

«В этом году мы закупили 4 компьютерных томографа, а нуждаемся в 10, из них 7 - на замену полученных в 2010 году. Их надо планово поменять», - сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В свою очередь губернатор рассказал, что в его адрес поступила жалоба на сломавшийся КТ в Кузнецкой межрайонной больнице. Это произошло 16 октября.

Александр Никишин доложил: томограф работал более 10 лет. Сейчас его починили, но запланирована замена аппарата.

«Должен быть новый современный аппарат, чтобы не везти пациентов в областной центр или другие больницы. Если компьютерные томографы выходят из строя, меры должны быть мгновенные», - распорядился Иван Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Чо, московские сервисмены запаролили комп в томографе? И ниче без них сделать нельзя в плане ремонта, только менять? Так новый такой-же запароленый будет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если компьютерные томографы выходят из строя, меры должны быть мгновенные», - распорядился Иван Белозерцев.
Надо думать в динамично развивающемся регионе сверхдержавы, фабрики по производству томографов переведены на двухсменный режим работы?

Гость||

Да вы прям Петросяны!

Гость||

Сломался и что? Главный вопрос- за какое время отремонтировали? Не подвела ли сервисная организация? Есть у сервиса запчасти? Начальники! Вы хоть вопросы научитесь задавать! Сломался - да офигеть, а где например КТ номер 2. Почему дубль не стоит? И т.д

Гость||

бензопила заправлена.

С этих приборов идут очень неплохие откаты!

Гость||

До этого за 10 лет в области не появилось ни одного томографа. Существующие рентгенаппараты тоже дышат на ладан, ломаются постоянно. Почему же раньше это никого не волновало? Может нам надо коронавирус поблагодарить за то, что на проблемы медицины обратили внимание? Почему мы можем сто-то полезное делать только в авральном режиме?

Имя: Гость
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