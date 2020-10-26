Компьютерный томограф в Кузнецке собираются заменить

26.10.2020 | 10:02

Компьютерный томограф в Кузнецке подлежит замене, как и несколько других таких же аппаратов в больницах Пензенской области. Об этом шла речь на оперативном совещании у губернатора Ивана Белозерцева в понедельник, 26 октября.

«В этом году мы закупили 4 компьютерных томографа, а нуждаемся в 10, из них 7 - на замену полученных в 2010 году. Их надо планово поменять», - сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В свою очередь губернатор рассказал, что в его адрес поступила жалоба на сломавшийся КТ в Кузнецкой межрайонной больнице. Это произошло 16 октября.

Александр Никишин доложил: томограф работал более 10 лет. Сейчас его починили, но запланирована замена аппарата.

«Должен быть новый современный аппарат, чтобы не везти пациентов в областной центр или другие больницы. Если компьютерные томографы выходят из строя, меры должны быть мгновенные», - распорядился Иван Белозерцев.