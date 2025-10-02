В каменской больнице открыли обновленное инфекционное отделение

02.10.2025 | 12:35

В Каменской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт инфекционного отделения, об этом сообщили в региональном минздраве.

В помещениях заменили напольное покрытие, привели в порядок стены, установили светильники.

«Потолки выполнены из медицинских материалов, подходящих для регулярной дезинфекции», - рассказал главврач больницы Сергей Никишин.

Кроме того, были обновлены дверные блоки, оборудованы шлюзы для передачи еды - это поможет минимизировать риски распространения инфекции.

В санитарных комнатах рабочие заменили душевые кабины и сантехнику.

Больницу ремонтировали в течение двух лет. На это было предусмотрено 23 млн рублей.