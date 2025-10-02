Предельную стоимость подарка учителям предлагают пересмотреть

02.10.2025 | 19:41

Сразу несколько депутатов Госдумы высказали мнение, что лимит в 3 000 рублей на подарок учителю устарел.

Сумма закреплена в статье 575 Гражданского кодекса РФ («Запрещение дарения»). Она гласит, что не допускается дарение работникам образовательных организаций, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 рублей.

С тех пор, как цифра была указана в кодексе, прошло почти 20 лет.

Сначала - в первых числах сентября - с инициативой повысить ограничение выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Считаю, пора пересмотреть сумму 3 000 рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов и внести необходимые поправки в статью 575 ГК РФ. Для государственных и муниципальных служащих ныне действующие нормы можно сохранить, а вот для учителей и врачей, которых люди хотят искренне поблагодарить или поздравить, скажем, с профессиональным праздником, явно пришло время иначе взглянуть на предельную сумму», - написал он в своем телеграм-канале.

Аналогичное мнение накануне Дня учителя высказала первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. «Как гласит действующее законодательство, подарки до 3 000 рублей учителям разрешены. Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», - процитировало ее РИА Новости.