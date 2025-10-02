Получившим инвалидность ветеранам СВО выдают адаптивную одежду

02.10.2025 | 21:29

В Пензенской области ветеранам СВО, получившим инвалидность в результате боевых действий, выдают комплекты адаптивной одежды.

«Она положена ветеранам с ампутацией / нарушением опорно-двигательного аппарата / имеющим паллиативный статус / передвигающимся на коляске», - уточнили в областном филиале фонда «Защитники Отечества».

В региональную организацию поступило 7 заявок на приобретение специально разработанной одежды. Первые 2 комплекта ветераны уже получили, еще 5 планируют выдать в ближайшее время.

«Благодаря масштабной командной работе фонда были разработаны удобные модели повседневной, спортивной и классической одежды. Забота о таких, на первый взгляд, мелочах - именно то, что нужно нашим ребятам», - подчеркнула руководитель пензенского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

Подать заявку на адаптивную одежду ветераны СВО с ограниченными возможностями здоровья могут через социального координатора филиала фонда. Экспертный совет рассматривает каждое обращение отдельно, чтобы подобрать вариант с учетом индивидуальных потребностей.