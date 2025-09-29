Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|14:16
Общество

В больнице № 6 увеличат число операций по дроблению камней

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина будут чаще проводить операции по дроблению камней в мочевой системе. Увеличение объемов стало возможным благодаря внедрению отечественного тулиевого лазера.

В течение года на базе урологического отделения врачи тестировали несколько видов аппаратов различных производителей и пришли к выводу, что российский обладает наилучшими техническими характеристиками: он в 2 раза эффективнее дробит камень в мельчайшую пыль и более безопасен для пациента.

«Аппарат самостоятельно осуществляет анализ тканей, что предотвращает попадание лазерного облучения перед торцом волокна на окружающие ткани, тем самым минимизируется риск возможных термических осложнений на ткани пациента», - объяснил заведующий отделением урологии Игорь Надеждин.

Так как лазер позволяет дробить абсолютно любые камни мочевой системы при создании доступа к ним, уже в ближайшее время планируется увеличить число процедур. За счет этого уменьшится очередь больных, нуждающихся в них.

«Важно также отметить, что лазерное лечение относится к малоинвазивным методам лечения, при которых операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия. Благодаря этому стационарное лечение пациента сокращается до 3-5 дней», - добавили в областном минздраве.

Источник — фото минздрава
