Названы заболевания, при которых перестали давать отсрочку от армии

02.10.2025 | 17:43

В четверг, 2 октября, на брифинге в правительстве Пензенской области озвучили изменения, которые были внесены в перечень болезней, препятствующих прохождению службы в армии.

Начальник центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Дмитрий Рожков сообщил, что теперь отсрочка не предоставляется при наличии:

- гипертонической болезни 1-й стадии,

- неудаленных металлоконструкций костей;

- ряда врожденных пороков сердца и нарушений ритма (например, открытого овального окна, блокады левой ножки пучка Гиса);

- кожных заболеваний (экземы, псориаза, атопического дерматита) в стадии длительной стойкой ремиссии;

- врожденной расщелины неба после хирургического лечения с незначительным нарушением функции.

Отсрочка больше не полагается и тем, кому удалили селезенку.

Дмитрий Рожков также рассказал о гражданах с недостаточностью питания. Если раньше они в обязательном порядке получали отсрочку от призыва на срок до 6 месяцев, то теперь она может быть предоставлена только при выявлении у потенциальных призывников каких-либо заболеваний, требующих дополнительного наблюдения с уточнением диагноза.