Названы заболевания, при которых перестали давать отсрочку от армии

В четверг, 2 октября, на брифинге в правительстве Пензенской области озвучили изменения, которые были внесены в перечень болезней, препятствующих прохождению службы в армии.
Начальник центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Дмитрий Рожков сообщил, что теперь отсрочка не предоставляется при наличии:
- гипертонической болезни 1-й стадии,
- неудаленных металлоконструкций костей;
- ряда врожденных пороков сердца и нарушений ритма (например, открытого овального окна, блокады левой ножки пучка Гиса);
- кожных заболеваний (экземы, псориаза, атопического дерматита) в стадии длительной стойкой ремиссии;
- врожденной расщелины неба после хирургического лечения с незначительным нарушением функции.
Отсрочка больше не полагается и тем, кому удалили селезенку.
Дмитрий Рожков также рассказал о гражданах с недостаточностью питания. Если раньше они в обязательном порядке получали отсрочку от призыва на срок до 6 месяцев, то теперь она может быть предоставлена только при выявлении у потенциальных призывников каких-либо заболеваний, требующих дополнительного наблюдения с уточнением диагноза.