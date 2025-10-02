02.10.2025 | 22:00

В пятницу, 3 октября, в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до -2...+3 градусов. Днем воздух разогреется до +13...+18. В ночь на субботу прогнозируется +1...+6.

Такая погода в регионе установилась из-за господства обширного антициклона.

В народном календаре 3 октября - Астафий Ветряк. На Руси обращали внимание, откуда дует ветер: с севера - к похолоданию, с юга - к теплу, с запада - к дождю, а с востока - к ясным дням.