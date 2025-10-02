Перечислены особенности осенней призывной кампании 2025 года

02.10.2025 | 15:40

У осенней призывной кампании 2025 года будет несколько особенностей, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев на брифинге в региональном правительстве 2 октября. Главной станет использование ГИС «Единый реестр воинского учета».

Это означает, что для оповещения призывников будут применять электронные повестки, пояснил Дмитрий Исаев.

Он уточнил, что информация об их направлении вносится в общедоступный реестр врученных повесток. «В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки», - добавил Дмитрий Исаев.

Уведомления о направлении повестки или об отмене ограничений направляются в личный кабинет на портале госуслуг.

От печатных повесток тоже не отказались: они по-прежнему будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника.

Вторая особенность этой осенней кампании - решение о призыве теперь действительно в течение 1 года со дня принятия. То есть тот, кто по каким-либо причинам не был отправлен в армию в текущем призыве, будет привлечен на службу в следующем.

Третья особенность - право на освобождение от призыва получили граждане, которые не менее 6 месяцев участвовали в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Ранее стало известно, что в рамках осеннего призыва, стартовавшего 1 октября, из Пензенской области в армию планируют отправить около 1 000 человек.