Общество

Правительству предложили повысить взнос на капремонт на 16%

Региональный фонд капитального ремонта направил в правительство Пензенской области предложение увеличить минимальный размер взноса на 2026 год.

Согласно инициативе, его следует повысить на 16% - до 14,5 руб. за 1 кв. м, уточнили в министерстве ЖКХ и ГЗН в четверг, 2 октября.

Тему увеличения взноса подняли в конце сентября. На сайте министерства появилось сообщение о подорожании стройматериалов и оборудования. Приводились данные, что решение о повышении взносов на капремонт уже приняли Кировская область (с 12,3 руб. до 16,15 руб.), Мордовия (с 12,25 руб. до 14,09 руб.), Марий Эл (с 10,5 руб. до 15,37 руб.).

2 октября министерство ЖКХ и ГЗН опубликовало следующую информацию: «На 2026 год запланирован капитальный ремонт 431 многоквартирного дома на сумму около 1,8 млрд руб. Площадь помещений МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, так называемый общий счет, составляет 7,6 млн кв. м. Таким образом, достаточный взнос для реализации плана 2026 года должен составлять 20,5 руб. за 1 кв. м».

Региональный фонд капремонта предложил поднять взнос до 14,5 руб. с учетом доступности для населения.

Последний раз плату повышали в январе 2025-го - вместо 9,5 руб. с квадратного метра жители стали отдавать 12,5.

