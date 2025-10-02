Стало известно, сколько пензенцев отправятся служить в осенний призыв

02.10.2025 | 15:14

В рамках осеннего призыва, стартовавшего 1 октября, из Пензенской области в армию планируют отправить около 1 000 человек, сообщил военный комиссар Андрей Сурков на брифинге в региональном правительстве в четверг, 2-го числа. Весной на службу привлекли 1 500 молодых пензенцев.

Отправка пополнения в войска начнется 15 октября.

«Комплектование войск нашими призывниками будет осуществляться для всех родов и видов Вооруженных сил РФ по всем военным округам», - уточнил Андрей Сурков.

Он пояснил, что не менее трети новобранцев попадут в учебные соединения и части, где до 5 месяцев будут осваивать современную военную технику. Они получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой затем будут направлены в войска.

Общий срок службы остается неизменным - 1 год. Привлекать новобранцев для участия в выполнении задач СВО не будут.

Военком подчеркнул, что призывников, срок службы которых истекает этой осенью, своевременно уволят и отправят домой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 1 октября на службу в вооруженные силы 135 тысяч граждан. Это самая крупная осенняя кампания с 2016 года, когда на службу привлекались 152 тысячи человек.